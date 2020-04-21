أشرف زكي: مجلس أكاديمية الفنون يحدد مصير طلبة الدراسات العليا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: قال الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، إن موقف طلبة الدراسات العليا بمختلف المعاهد التابعة للأكاديمية سيتحدد الأربعاء، خلال اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المخصص لبحث القرار الملائم للطلبة. وأضاف زكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تركت وزارة التعليم العالي للجامعات حرية اتخاذ القرار الملائم لطلبة الدراسات العليا، ولذا فإننا سندرس هذا الأمر ظهر الأربعاء". جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي، تركت لكل معهد حرية تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات، وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

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