رئيس القضاة وقت الأسرة السادسة.. جولة افتراضية في مقبرة "محو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: تطلق وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية لمقبرة "محو" رئيس القضاة والوزير من الأسرة السادسة، في عهد الملك تتي حوالي 2345–2323 ق.م. اضغط هنا Advertisements واكتشف مقبرة "محو" الأثري المصري زكي سعد، بمنطقة سقارة الأثرية في الشمال من الطريق الصاعد لهرم "أوناس"، وشرق مصطبة الأميرة إيدوت. وهي تصور مناظر الحياة اليومية، بما في ذلك مناظر الحصاد وصيد الأسماك بشباك الصيد وسفن الشحن وقوارب الإبحار وتشغيل المعادن، ومناظر القرابين والحدائق، ومناظر الخبز والخمر، ومن أجمل المناظر هي مناظر صيد الطيور بالشبكة. وأطلقت الجولة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة NAV3D.

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