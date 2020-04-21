المسماري: الجيش الليبي صد محاولة تقدم وأسر عددًا من جنود العدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب ا)
أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن صد محاولة تقدم لقوات حكومة الوفاق، نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.
وبحسب المسماري في بيان مساء الاثنين، فإن قوات القيادة العامة صدت هذا التقدم، ولاحقت قوات الوفاق، لافتا إلى السيطرة على سيارة مسلحة ومدرعة تركية، فضلاً عن "وقوع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين"، وفق قوله.
وأوضح المسماري، في البيان الذي أوردته بوابة الوسط، أن قواته طاردت قوات الوفاق إلى منطقة الجميل، والآن وحداتنا مسيطرة على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة".
ولم يتسن لـ"بوابة الوسط" التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وتشهد ليبيا منذ عام قتالاً بين ما تسمى بقوات الوفاق وبالجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس.
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