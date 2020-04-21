تركيا تسجل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج أوروبا وأمريكا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الأحد إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.
وزادت حالات الإصابة 3977 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتتجاوز تركيا إجمالي الإصابات في الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة.
وقال الوزير إن 127 شخصا لاقوا حتفهم من الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017. وأضاف أن 11976 شخصا تماثلوا للشفاء حتى الآن وأن تركيا أجرت 35344 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 10 مارس، لكنها شهدت صعودا حادا في عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ ذلك الحين. ولديها الآن سابع أعلى إجمالي في العالم. وقد قامت بفحص ما يربو على 634 ألف شخص حتى الآن.
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