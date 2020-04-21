بسبب كورونا.. التماس هلال رمضان في سوريا يقتصر على المختصين

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، أن التماس هلال رمضان سيقتصر على المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية السورية، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم. لموقع روسيا اليوم. Advertisements وحسب الوزارة، فإن القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، دعا المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية السورية إلى التماس الهلال عند غروب شمس يوم الخميس 29 شعبان 1441 هجري، الموافق 23 أبريل 2020. الجمعية الفلكية السورية إلى التماس الهلال عند غروب شمس يوم الخميس 29 شعبان 1441 هجري، الموافق 23 أبريل 2020. وقال إن الالتماس سيقتصر عليهم، "نظرا للظروف والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا".

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