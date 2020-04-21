ترامب: حاكم نيويورك سيأتي للبيت الأبيض الثلاثاء

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حاكم نيويورك، حيث أكبر بؤرة لجائحة كورونا في البلاد، أندريو كوومو، سيزور الثلاثاء البيت الأبيض لمناقشة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين: "أعتقد أن حاكم نيويورك ينوي أن يزور المكتب البيضاوي ظهر يوم غد، ويخطط لأن
وستجري هذه المحادثات في البيت الأبيض وسط خلافات واسعة بين ترامب وكوومو، السياسي الديمقراطي الذي يترأس الإدارة في أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت في نيويورك، حتى مساء الاثنين، 14167وفاة جراء المرض.
وسبق أن وجه كوومو انتقادات متكررة لإدارة ترامب، معتبرا أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمساعدة نيويورك في مكافحة الجائحة، ولم تضمن توريدات ضرورية للأجهزة الطبية ومبالغ مالية لدعم اقتصاد الولاية.
كما يلتزم الطرفان مواقف مختلفة بشأن موعد إعادة فتح الاقتصاد، حيث يسعى ترامب إلى تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن، بينما يحذر كوومو من تداعيات خطيرة للاستعجال في هذا المجال.
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