ترامب يعلن نيته الاستفادة من الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي الاستفادة من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط الخام، التي وصفها بـ"المثيرة جدا"، من أجل ملء الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين: "اعتمادا على الانخفاض غير المسبوق لأسعار النفط، سنملأ احتياطياتنا الوطنية الاستراتيجية النفطية".
وأوضح ترامب أن إدارته تأمل في "إضافة ما
ويأتي بحث هذا الإجراء على خلفية انهيار غير مسبوق للنفط الخام الأمريكي في وقت سابق من اليوم.
وهوى سعر برميل النفط الأمريكي "غربتكساس الوسيط" (WTI) بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، وهبط بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه.
وبلغ سعر البرميل الواحد من النفط الأمريكي القياسي 37.63 دولار تحت الصفر، وللمرة الأولى في التاريخ سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.
وتعود أسباب هذا الوضع إلى انخفاض كبير للطلب على النفط تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، وعدم وجود القدرات الكافية لتخزين كميات النفط المفرطة لدى الولايات المتحدة، والتي يتوقع نفادها خلال أسبوعين.
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