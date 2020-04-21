إسرائيل تسجل 59 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 59 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم. وحسب معطيات الوزارة، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا حتى مساء الاثنين بلغ 13713 شخصا، Advertisements وعدد الوفيات 177 حالة. وعدد الوفيات 177 حالة. وانخفض عدد المرضى الذين وصفت حالتهم بالخطيرة إلى 149 شخصا، يحتاج 119 منهم إلى التنفس الاصطناعي. وازداد عدد المتعافين منذ صباح اليوم بواقع 177 ليصل المجموع إلى 4049 شخصا. بواقع 177 ليصل المجموع إلى 4049 شخصا. وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت منذ أمس الأحد بالتخفيف من شدة إجراءات الإغلاق والعزل المنزلي. وقد افتتحت بعض المحلات التجارية. كما باتت ممارسة الرياضة خارج البيت مسموحة بشرط ألا يزيد عدد ممارسي الرياضة معا عن شخصين.

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