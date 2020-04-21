تونس تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس يوم الاثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد إثر تحليل مسحات أخذت من 884 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1189 حالة مؤكدة من أصل 17287 تحليل وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس
وأكدت أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة.
وأفادت بأن تطور الوضع الوبائي يوضح انتشار المرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
ودعت الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.
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