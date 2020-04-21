الأسهم الأمريكية تهبط مع انهيار العقود الآجلة للنفط

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، بعد أن تحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يبرز الفوضى التي أطلقتها جائحة كورونا إلى الاقتصاد العالمي، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 592.05 نقطة، أو 2.44 بالمئة، إلى 23650.44 نقطة. 592.05 نقطة، أو 2.44 بالمئة، إلى 23650.44 نقطة. وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقا 51.40 نقطة، أو 1.79 بالمئة، ليغلق عند 2823.16 نقطة. Advertisements كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 89.41 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 8560.73 نقطة. إلى 8560.73 نقطة. وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين 20 أبريل، بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه. وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 306% حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر، بحلول الساعة 18.34 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت" 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.

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