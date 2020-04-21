نزع 1433 لغما في اليمن

تركيب أطراف
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن. وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني: «إنه من المقرر أن يستفيد من المشروع بعدن 1091 شخصا موزعين بين تركيب أطراف وإعادة تأهيل وصيانة أطراف، بالإضافة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي، وكذلك تدريب كوادر محلية وتوطين الخدمات من خلال تشغيل كوادر من الكفاءات اليمنية في المشروع».
وأضاف الذيباني، أن المركز ينفذ مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظتي مأرب وتعز، بهدف الوصول إلى 2110 مستفيدين في مجال تقديم خدمات تركيب الأطراف وصيانتها وإعادة التأهيل الجسدي والعلاج الطبيعي، مؤكدا استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم الصحي في اليمن الشقيق لمختلف القطاعات الحيوية.
سلة رمضان
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 350 سلة غذائية، تزن 25 طنا و900 كيلوجرام، في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى استفاد منها 2100 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
كما دشن المركز السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة. وتستهدف السلة 1075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرا بواقع 7500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة. وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلة في المركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.
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