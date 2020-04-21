نزع 1433 لغما في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2020، من انتزاع 1433 لغما منها 27 لغما مضادة للأفراد، و263 لغما مضادة للدبابات و1132 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161238 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر للأعضاء.

تركيب أطراف

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن. وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني: «إنه من المقرر أن يستفيد من المشروع بعدن 1091 شخصا موزعين بين تركيب أطراف وإعادة تأهيل وصيانة أطراف، بالإضافة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي، وكذلك تدريب كوادر محلية وتوطين الخدمات من خلال تشغيل كوادر من الكفاءات اليمنية في المشروع».

وأضاف الذيباني، أن المركز ينفذ مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظتي مأرب وتعز، بهدف الوصول إلى 2110 مستفيدين في مجال تقديم خدمات تركيب الأطراف وصيانتها وإعادة التأهيل الجسدي والعلاج الطبيعي، مؤكدا استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم الصحي في اليمن الشقيق لمختلف القطاعات الحيوية.

Advertisements

سلة رمضان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 350 سلة غذائية، تزن 25 طنا و900 كيلوجرام، في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى استفاد منها 2100 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما دشن المركز السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة. وتستهدف السلة 1075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرا بواقع 7500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة. وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلة في المركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.