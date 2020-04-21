الشرعية تحرر مواقع بالضالع وصرواح

فيما ذكرت مصادر في صنعاء إطلاق سراح وزير الثقافة اليمني الأسبق، والأديب المعروف خالد الرويشان، أمس، أعلن الجيش الوطني سيطرته على عدد من المناطق في محافظة الضالع والاقتراب من مديرية العود، إلى جانب تطهير ميسرة جبهة صرواح والوصول إلى منطقة أم رقاع، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

انهيارات حوثية

بعد انهيارات حوثية متسارعة، سيطرت القوات المشتركة أمس، على الخرازة والأجزاء الشمالية لحبيل العبدي ومدرسة حبيل العبدي وجبل نمرة في محافظة الضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش الوطني اقترب من السيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين مديرية النادرة في إب وعزاب بيت الشرجي الذي أصبح تحت السيطرة النارية، في الوقت الذي تخوض القوات المشتركة معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع الحوثيين في وسط بلدة هجار وأطراف بلدة شليل في قطاع باب غلق.

وأضافت المصادر أن الحوثيين انهاروا بشكل كبير، وخسروا عددا كبيرا من القتلى والجرحى في شمال غرب قعطبة بمحافظة الضالع.

ميسرة صرواح

على جبهة صرواح، تمكن الجيش الوطني أمس، من تطهير ميسرة جبهة صرواح والوصول إلى منطقة أم رقاع بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وذكرت مصادر ميدانية، أن الجيش الوطني شن فجر أمس هجوما كبيرا تقدم من خلاله 12 كيلومترا تقريبا، وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، لافتة إلى أن جبهة صرواح شهدت انهيارا كاملا للميليشيات الحوثية وخسائر في الأرواح والعتاد وإحراق أطقم وعربات للحوثيين. وعرض الجيش الوطني صورا للأطقم الحوثية المحترقة وإمداداتهم التموينية في ميسرة جبهة صرواح، وذلك بعد أن حقق الجيش الوطني قبل أسابيع تقدما كبيرا في هيلان وصرواح والجوف والبيضاء.

إطلاق الرويشان

على صعيد آخر، ذكرت مصادر، أن شيوخ قبائل خولان التي ينتمي إليها الرويشان هي التي توسطت وقدمت ضمانات للحوثيين بإطلاق سراحه، وذلك بعد حملة انتقادات رسمية وشعبية واسعة لاعتقال خالد الرويشان، والتي جرت في صنعاء فجر الأحد. وكان وضاح الرويشان، نجل الوزير المختطف، أكد خبر اختطاف والده بعد صلاة فجر الأحد، وقال في منشور مقتضب على صفحته بموقع «فيسبوك»: «الحوثة اعتقلوا الوالد منذ نصف ساعة»، فيما لم يعتقد أن سبب عملية الاختطاف يعود إلى كتاباته ورؤاه السياسية المناهضة للانقلاب الحوثي ومشروعه الطائفي.

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مفتاح قاد التحريض

ذكرت مصادر محلية أمس، أنه سبق اعتقال الرويشان بعد عدة تحريضات لاعتقاله من عدد من قيادات ميليشيات الحوثي، لإسكات الصوت الذي كان يهز عرش طغاة صنعاء عبر منشورات في صفحته بموقع «فيسبوك». وأضافت أن رئيس حزب الأمة المدعوم من إيران المدعو العلامة محمد أحمد مفتاح، هو أول من قاد تحريضا علنيا عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، ووجه اتهاما للرويشان بالعمالة والارتزاق لدول العدوان.

تطورات ميدانية

سيطرة الجيش على مواقع عديدة بمحافظة الضالع

السيطرة على الخط الرابط بين النادرة وبيت الشرجي

تطهير ميسرة جبهة صرواح والوصول إلى منطقة أم رقاع

خسائر في الأرواح والعتاد وإحراق أطقم وعربات للحوثيين

استمرار التقدم في هيلان وصرواح والجوف والبيضاء