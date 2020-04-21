تركيا تجند عناصر سورية للقتال في اليمن

كشف المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أركان حرب أحمد أبوزيد المسماري، عن تحركات تركية لتجنيد عناصر سورية تمهيدا لإرسالهم إلى اليمن لمساندة حزب الإصلاح. وقال المسماري في تصريح خاص لـ«دوت الخليج»، إن معلومات استخباراتية تم التوصل إليها مؤخرا من داخل شمال سورية أن هناك دعوة تركية لتجنيد عناصر سورية من أولئك العناصر الذين كانوا يخوضون معارك في فترات سابقة ضد نظام بشار الأسد، وتجهيزهم وإرسالهم لليمن لمساندة حزب الإصلاح بمكافأة قدرها 5000 دولار لكل فرد.

تحرٍ متواصل

أضاف أن الجيش يجري عمليات تحر واسعة ودقيقة في هذا الاتجاه وتتبع متواصل، مبيناً أن سبب اختيار تركيا لليمن في هذه المرحلة يأتي لعدة أسباب أبرزها أهمية الموقع اليمني، خصوصاً الإطلالة المائية والبحرية والموانئ، إضافة إلى الرغبة في محاصرة عدد من الدول، خصوصاً تلك الرافضة لوجود الإخوان المسلمين.

لماذا اليمن

لفت المسماري أن أسباب اختيار اليمن أن تركيا ترى وتجد نفسها دولة مؤثرة وقوية ومحورية وتسعى أن تشكل لها أهمية، وأن لديها القدرة على أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء، رغم أن هذا الأمر يتعارض مع العديد من مصالحها مع عدد من الدول الأخرى، وتابع «هذا الأمر يعتبر مغامرة تركية صعبة، خاصة أن تدخلها في اليمن يعتبر أمرا أكبر من حجم تركيا بكثير».

صفعات

أشار المتحدث العسكري إلى أن تركيا تلقت عدة صفعات في عدد من المواقع وأن تدخلها في اليمن هدف جديد من أجل تعويض فشلها في ليبيا، ومواقع أخرى، ولأجل السيطرة على المواقع الإستراتيجية، كما أن لتركيا مطامع في محاصرة السعودية ومصر وغيرهما من خلال الممرات البحرية، وتابع: من هنا تبدأ المؤامرة التركية. وبين أن تركيا تتحرك حاليا من أجل تعويض فشلها الذريع في الاتحاد الأوروبي، وتسعى أن تكون دولة محورية مهمة في المنطقة، وتخطط لمحاولات استعادة إمبراطورية العثمانيين، وتابع: هي تنسق مع الإخوان في كل البلدان ومنها اليمن، واختيارها لحزب الإصلاح اليمني، نظرا لكونه حزبا ذا ميول إخوانية.

عمليات التجنيد

أكد المسماري أن عمليات التجنيد جارية حالياً وأن الأشخاص المجندين جاهزون وتم اختيار عناصر سورية من القوات التي كانت تخوض معارك ضد بشار الأسد، وهي جاهزة للقتال وتمتلك الخبرات الكافية، مبيناً أن أماكن تواجد هؤلاء المجندين حاليا داخل المخيمات بالأراضي التركية ومنطقة إدلب. واختتم المسماري تصريحه لـ«دوت الخليج» بأن قطر ضليعة في المؤامرة لتجنيد العناصر وأن دورها مع تركيا يأتي عبر الدعم المالي واللوجستي والاستضافة والتنسيق.

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لماذا اختارت تركيا اليمن

أهمية الموقع وإطلالته المائية والبحرية والموانئ

الرغبة في محاصرة عدد من الدول الرافضة للإخوان

ترى تركيا نفسها أنها دولة مؤثرة وقوية ومحورية

تعويض فشلها في ليبيا ومواقع أخرى

مطامع أنقرة في محاصرة السعودية ومصر

تخطيط إردوغان لاستعادة إمبراطورية العثمانيين

التنسيق مع الإخوان في كل البلدان ومنها اليمن