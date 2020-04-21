أصغرهم عمره 22 سنة.. 4 حالات شفاء جديدة تُغادر المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش

غادرت أربع حالات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، اليوم الاثنين، بعد تماثلها للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتعلق الأمر بثلاثة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 22 و46 سنة، تبين بعد إجراء التحاليل الطبية والسريرية خلوهم من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المركز الاستشفائي إلى 29 شخصا.

وأكد المنسق العام لـ(كوفيد-19) بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، عبد المجيد التقوي، أن حالات الشفاء قضت في المتوسط 13,5 أيام بالمركز الاستشفائي.

وأشار إلى أن حالات الشفاء لم تكن تعاني من أية مضاعفات أو مرض مزمن، الأمر الذي عزز من شفائهم النهائي.