في أقل من 24 ساعة ..أمن طنجة يطيح بثاني فرنسي مبحوث عنه دوليا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 41 سنة، من أجل الاشتباه في تورطه في محاولة القتل وترويج المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المعني بالأمر جرى تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” في غضون سنة 2017، بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية للاشتباه في تورطه في محاولة للقتل وترويج المخدرات فوق الأراضي الفرنسية.

وأشار البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيرا إلى أنه تم بالموازاة مع ذلك إشعار السلطات الفرنسية المختصة بقرار التوقيف، وذلك في انتظار البت في مسطرة تسليمه.