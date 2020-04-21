شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: "لم نخف شيئا على الولايات المتحدة" حول فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ردت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طريقة تعامل المنظمة الأممية مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، قائلة إن البيت الأبيض تم إطلاعه على جميع المعلومات الخاصة بالوباء "من اليوم الأول".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس في مؤتمر صحفي بجنيف:"لم نخف شيئا عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول".

وقد أكد جيبرييسوس ما جاء في تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الأحد بأن خبراء الصحة الأمريكيين تلقوا من ممثلي منظمة الصحة العالمية، معلومات باستمرار بشأن وضع الفيروس التاجي مع بدء ظهوره في الصين.

وتابع جيبرييسوس إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي لديها خبراء في منظمة الصحة العالمية، هناك دول أخرى لها ممثلون أيضا، ولكن هذا لا يعني أنه يتمتعون بميزة على الدول الأخرى، موضحا بالقول "نعطي معلوماتنا للجميع... فهذا شرط مسبق للوقاية".

كان الرئيس ترامب أمر بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك على خلفية تحميل المنظمة المسؤولية جزئياً عن حجم الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي، قائلا إن المنظمة الأممية اعتمدت بشكل مفرط على المعلومات الواردة من الصين.