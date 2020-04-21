بريطانيا تخشى موجة تفش ثانية لكورونا وسط دعوات بإنهاء الإغلاق

أعلنت الحكومة البريطانية عن خشيتها من حدوث موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك في حال أقدمت مبكراً على تخفيف إجراءاتها التي تشبه الإغلاق التام، وسط دعوات متزايدة للحكومة بنشر استراتيجية الخروج من الإغلاق.

وذكر متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحات للصحفيين أن: "مصدر القلق الكبير هو حدوث موجة تفش ثانية، وهو ما سيلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد".

وأضاف المتحدث:" في حال أقدمنا على إنهاء إجراءات الإغلاق في وقت مبكر جداً، فإن الفيروس قد يبدأ في الانتشار مرة أخرى بشكل متزايد".

وتابع المتحدث قائلاً إن الحكومة تسعى إلى تلبية توقعات الجمهور بأنها "يجب أن تفعل كل ما في وسعها لوقف انتشار الفيروس وحماية الأرواح".

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وتحتل بريطانيا المرتبة الخامس على مستوى العالم من حيث معدلات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بعد بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويتهم العديد من خبراء الصحة والسياسيين المعارضين ومعلقي وسائل الإعلام، الحكومة بالتعامل ببطء مع الأزمة، منتقدين معدل الفحوصات المنخفض للمواطنين، وعدم توافر أسرة العناية المركزة والمراوح وأجهزة الحماية بالعدد الكافي.

هذا وقد سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، 449 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 509.16 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 124743، بعد تسجيل 4676 إصابة جديدة بفيروس كورونا.