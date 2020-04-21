انهيار تاريخي لبرميل النفط الأميركي إلى ما دون الصفر مقابل ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي والذهب

تحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.



وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو (أيار) 55.90 دولاراً، أو 306 في المائة، إلى ناقص 37.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.



وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2 في المائة إلى 25.43 دولاراً للبرميل.



ومع تراجع الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس «كورونا» المستجد



وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للغازالطبيعي حوالي 10 في المئة اليوم الاثنين مسجلة أعلى مستوى لها فيستة أسابيع بفعل القلق من أن انتاج الغاز سينخفض بينما تغلق شركاتالحفر آبارا نفطية في الأحواض الصخرية بسبب تحول أسعار الخام

الأمريكي إلى سلبية للمرة الأولى.

وتنتج تلك الآبار النفطية الكثير من الغاز.وأشار متعاملون أيضا إلى توقعات بأحوال جوية باردة وارتفاع فيالطلب على التدفئة الأسبوع القادم رغم أن التوقعات الطويلة الأجلتوحي بأن استخدام الغاز سيهبط بسبب إجراءات العزل العام الهادفة

لإحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعد صعودها لثلاث جلسات متتالية، ارتفعت عقود الغاز تسليممايو أيار في بورصة نيويورك التجارية 17.1 سنت أو 9.8 بالمئة، وهيأكبر مكاسب ليوم واحد منذ يناير كانون الثاني 2019، لتسجل عندالتسوية 1.924 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهذه أكبرمكاسب ليوم واحد منذ العاشر من مارس آذار 2019.



كذلك قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى واحدفي المئة اليوم الاثنين بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى

مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع انهيار أسعار النفط الأمريكي إلىمستويات قياسية منخفضة وهو ما يوجه ضربة إلى الأصول العاليةالمخاطر ويدفع المستثمرين إلى التماس الآمان في المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1689.80 دولار للأوقية (الأونصة)في أواخر جلسة التداول، مرتفعا 0.33 بالمئة عن الإغلاق السابق بعدأن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ التاسع من أبريل نيسان عند 1670.55 دولار.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عندالتسوية 1711.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في (او ايه ان دي ايه)للسمسرة "الذهب يرتفع بفعل مراهنات على ان (إجراءات) لتحفيز نقديعالمي لم يسبق له مثيل ستتزايد، وبعد أن أعاد الاضطراب التاريخي فيصناعة النفط إلى أذهان الجميع أننا بعيدون كثيرا عن رؤية عودةالنشاط الاقتصادي العالمي إلى طبيعته".

وتضررت أسواق الأسهم العالمية من انهيار أسعار النفط الخامالأمريكي بأكثر من 100 في المئة لتتحول إلى سلبية للمرة الأولى علىالإطلاق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم في المعاملاتالفورية 0.3 بالمئة الى 2150.30 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.63 بالمئة إلى 770.32 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.65 بالمئة إلى 15.22 دولار للأوقية.

