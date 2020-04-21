التشيك تسمح بإقامة حفلات الزفاف .. بشروط

سمحت جمهورية التشيك بإقامة حفلات الزفاف المحدودة شريطة ألا تضم أكثر من 10 أشخاص، بما فيهم الزوجان وكاهن عقد الزواج وموظف التسجيل، حيث بدأت الجمهورية تخفيف القيود المفروضة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في براغ أن الزوجين لن يضطرا إلى ارتداء الكمامات، ولكن الضيوف يتعين عليهم أن يرتدوها.

وقال وزير الداخلية جان هاماسك إن هناك حاجة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية، مع أنه لا يمكن أن يكون هناك تراخِ في مكافحة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، تم السماح للورش التجارية، ووكلاء السيارات والأسواق الأسبوعية بفتح أبوابها اليوم الاثنين.

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وقال جيري سيدلاسيك، من اتحاد تجار السوق التشيكي: "الأسواق بالطبع تُفتح فقط في شكل محدود وتحت شروط النظافة الأكثر صرامة".

وتخطط الحكومة للسماح للشركات التجارية التي تصل مساحتها إلى 200 متر مربع بفتح أبوابها بداية من يوم الاثنين المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنا جمهورية التشيك سجلت 6787 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و188 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقاً لوزارة الصحة.