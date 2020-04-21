إيران تعلن زيادة مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من زيادة مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر، وسط تنامي التوتر في مياه الخليج بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.
وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "نمتلك الآن صواريخ بحر- بحر وطوربيدات بمدى 700 كيلومتر".
وقال تنكسيري إن إيران حققت تقدما في مختلف القطاعات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة البحرية، وأضاف: "نفخر بأن جميع إمكانياتنا ومعداتنا العسكرية يجري إنتاجها محليا ولا تبعية لنا للخارج".
ويأتي هذا الإعلان على خلفية موجة جديدة من التوتر بين إيران والولايات المتحدة في مياه منطقة الخليج.
وأعلن الجيش الأمريكي، يوم 15 أبريل، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفينة تابعة للبحرية الأمريكية.
واعتبرت الولايات المتحدة أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".
من جانبه، وصف الحرس الثوري الإيراني هذه الرواية بـ"الهوليوودية"، قائلا: "نوصي الأمريكيين باعتماد بروتوكولات الملاحة والقوانين الدولية والابتعاد عن إطلاق الأكاذيب وفبركة الحقائق".
وتعهد الحرس الثوري بأن يرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في مياه الخليج.
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