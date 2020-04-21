كورونا يهدد بانخفاض حاد في الإنتاج العالمي للسيارات في 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
قالت شركة (إل إم سي) للاستشارات المتخصصة في قطاع السيارات الاثنين إن الانتاج العالمي من السيارات من المتوقع الآن أن يهبط بأكثر من 20 في المئة إلى حوالي 71 مليون وحدة في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من ركود.
وأضافت الشركة أن هذا الانخفاض الحاد، وهو أكبر بكثير مما كان متوقعا في وقت سابق هذا العام، من المرجح أن يكلف مصنعي السيارات العالميين 19 مليون وحدة في انتاج مفقود في 2020 . وحذرت (إل إم سي) من أن تلك التوقعات قد تشهد مزيدا من التراجع تبعا لمدى سرعة تعافي المناطق الرئيسية.
وقالت إنها تتوقع أن يصل الهبوط في مبيعات السيارات إلى منتهاه في أبريل نيسان في أمريكا الشمالية وأوروبا، وإن التعافي بعد الجائحة "من غير المرجح أن يكون سريعا" في الأشهر المقبلة.
وأضافت أن الصين، وهى من بين أولى الدول التي ضربها فيروس كورونا، استأنفت بالفعل العمل في معظم مصانعها للسيارات وتتوقع الآن أن تشهد انخفاضا 12 بالمئة فقط في المبيعات هذا العام.
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