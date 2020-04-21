شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوري يحبط عدوانا إسرائيليا على تدمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم، لغارات جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في سماء محافظة تدمر وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حجم الخسائر أو وقوع ضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي. وتستهدف قوات الاحتلال من وقت لآخر أهدافا داخل سوريا تقول إنها تابعة لإيران، فيما تحبط سوريا الكثير من هذه الهجمات.

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