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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل 433 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة جراء فيروس"كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الضحايا في البلاد إلى 23660 شخصًا.
ونقلت وكالة أنباء "آكي برس" الإيطالية عن الهيئة "أنه يوجد حاليًا 108257 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بوباء (كوفيد- 19)، بزيادة بمقدار 486 شخصا في الـ24 ساعة الماضية، وأنه بشكل عام، تعافى 47055 شخصًا، أي بزيادة 2128 عن أمس الأول".
وذكر الدفاع المدني أن "هناك 25033 شخصًا في المستشفيات ممن يعانون من الأعراض، وهم بزيادة بمجموع 26 شخصًا، بينما يستمر عدد مرضى وحدات العناية المركزة بالانخفاض، حيث وصلوا إلى 2635، ليتقلص الرقم بحاصل 98، أما بالنسبة للحجر المنزلي، فهناك 80589 شخصًا أي بزيادة قدرها 558".
وأشارت المعطيات إلى أنه تم إجراء 50708 من اختبارات مسحة الحلق، مقارنة بيوم أمس الأول، وارتفع إجمالي المسحات إلى 1356541، وأظهرت أنه في اليومين الأخيرين لم تكن هناك مقاطعة خالية من العدوى في البلاد، ففي إقليم موليزي جنوب، الذي كانت الإصابات فيه تعادل الصفر أمس الأول، تم أمس تسجيل 10 إصابات جديدة، بينما شهدت مقاطعة بازيليكاتا المجاورة 3 حالات إيجابية جديدة مقارنة بحالتين أمس الأول.
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