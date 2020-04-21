شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 أعلنت السلطات السعودية استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها في «تويتر»، مساء اليوم الاثنين، بأن السلطات السعودية قررت وفقا للإجراءات الاحترازية تعليق الاعتكاف في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.