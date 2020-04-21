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3 ملايين سوري بين الفقر والتشرد والتحرش في جحيم إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استقبلت تركيا 3.6 ملايين لاجئ سوري هربوا من الحرب، ولكنهم وقعوا في جحيم اللجوء، يعانون في تركيا من العنصرية والاستغلال والمعيشة المريرة وخطر الترحيل الذي من الممكن أن يجتاحهم في أي لحظة.

تجمع الآلاف من المواطنين الأتراك في وقت سابق، وقاموا بمظاهرات حاشدة، واعتدوا على المحلات التجارية التابعة للاجئين في إسطنبول، في تعبير عن الكراهية تجاههم، وقد كبدت تلك الاعتداءات أصحاب المحلات من اللاجئين خسائر كبيرة، في حين غابت التغطية الإعلامية التركية عن تلك المظاهرات، وذلك بحكم استحواذ الحكومة التركية ورجال الأعمال المقربين منها على الإعلام التركي.

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