ميشال ضاهر: لإنقاذ سريع ومصارحة الناس لإنقاذ ما تبقى من أموالهم

تساءل النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، "هل أصبحنا دولة فاشلة ؟ كيف لا و نحن لم نتفق على خطة للإنقاذ بعد .الوقت يداهمنا و المشكلة تزداد تعقيدًا. المزايدات السياسية والمواقف الشعبوية لطمأنة الناس لن تغير من الحقيقة الموجعة. يجب ان نتفق على خطة إنقاذية سريعة ومصارحة الناس لإنقاذ ما تبقى من أموالهم لأن التاريخ لن يرحمنا".

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