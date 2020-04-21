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طقس الثلاثاء غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل بالحرارة

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أشارت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ إلى أن الحالة العامة طقس ربيعي دافئ نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية تبلغ ذروتها يوم الاربعاء لتعود فتنخفض اعتباراً من يوم الخميس.

أما ​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ نهار الثلاثاء فهوغائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل.

ويتوقع أن يكون الطقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة في ​الجنوب​، تنشط الرياح بدءًا من الظهر كما يتكوّن ​الضباب​ على مستويات منخفضة ليلاً.

أما الخميس فيتوقع أن يكون غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وظهور ضباب على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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