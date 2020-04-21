طقس الثلاثاء غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل بالحرارة

أشارت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ إلى أن الحالة العامة طقس ربيعي دافئ نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية تبلغ ذروتها يوم الاربعاء لتعود فتنخفض اعتباراً من يوم الخميس.

أما ​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ نهار الثلاثاء فهوغائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل.

ويتوقع أن يكون الطقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة في ​الجنوب​، تنشط الرياح بدءًا من الظهر كما يتكوّن ​الضباب​ على مستويات منخفضة ليلاً.

أما الخميس فيتوقع أن يكون غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وظهور ضباب على المرتفعات.