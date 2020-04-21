الصحة التونسية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في تونس عن "تسجيل 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد إثر تحليل مسحات أخذت من 884 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1189 حالة مؤكدة من أصل 17287 تحليل"، مشيرة الى انها "لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وعدد ​ضحايا​ الفيروس في البلاد هو 39 حالة".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.