سلطات تركيا تجلي 171 من مواطنيها العالقين في السعودية

أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن أن السلطات التركية أجلت الإثنين 171 من مواطنيها العالقين في السعودية، إثر إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين جراء فيروس كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم نقل الركاب بالحافلات إلى ولاية مرسين جنوب البلاد لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم"، وكانت قد أطلقت تركيا الجمعة عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفا من مواطنيها من 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.
وتعتبر تركيا حاليا أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا خارج أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت في البلاد حتى الآن 90980 إصابة مؤكدة بما في ذلك 2140 حالة وفاة.
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