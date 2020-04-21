سلطات تركيا تجلي 171 من مواطنيها العالقين في السعودية

أفادت وكالة "​الأناضول​" الرسمية التركية عن أن ​السلطات التركية​ أجلت الإثنين 171 من مواطنيها العالقين في ​السعودية​، إثر إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين جراء ​فيروس كورونا​.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم نقل الركاب بالحافلات إلى ولاية مرسين جنوب البلاد لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم"، وكانت قد أطلقت ​تركيا​ الجمعة عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفا من مواطنيها من 59 دولة لقضاء ​شهر رمضان​ و​عيد الفطر​ مع ذويهم.

وتعتبر تركيا حاليا أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا خارج ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​، وسجلت في البلاد حتى الآن 90980 إصابة مؤكدة بما في ذلك 2140 حالة وفاة.