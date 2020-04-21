بومبيو: على الحكومة الصينية أن تكون صريحة مع العالم

أكد ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يجب على ​الحكومة الصينية​ أن تكون صريحة مع ​العالم​، لأن الصراحة أحد أفضل طرق التعاون، وعليهم أن يُطلعوا العلماء في كافة أنحاء العالم على ما حدث بالتحديد، و​تفاصيل​ بداية تفشي ​فيروس كورونا​".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.