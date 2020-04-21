غيبريسوس: السياسات الحزبية وانعدام التضامن العالمي تساعد في تغذية الكورونا

انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السياسات الحزبية وانعدام التضامن العالمي، والمساعدة في تغذية جائحة فيروس كورونا المستجد"، مشيراً الى ان "الشقوق بين الناس والأحزاب تغذي الجائحة، فلا تستخدموا هذا الفيروس كفرصة للقتال ضد بعضكم البعض أو لتسجيل مكاسب سياسية، إنه أمر خطير مثل اللعب بالنار".
ولفت غيبريسوس الى ان "هذا الفيروس خطير، وهو يستغل الشقوق بيننا، ونحن بحاجة إلى تضامن عالمي قائم على وحدة وطنية حقيقية، وبدونهما فإن الأسوأ لا يزال أمامنا، فدعونا نمنع هذه المأساة".
عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 2.470 مليون إصابة، بينهم 169 ألف حالة وفاة، ونحو 644 ألف حالة شفاء.
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