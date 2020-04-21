ترامب: نسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "على الأميركيين الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي" للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، معلناً أن "هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد الفيروس" مشدداً على أننا مستمرون في الضغط على الكونغرس لتوفير الدعم المالي للشركات الصغيرة.

وأشار في حديث تلفزيوني ضمن خلية ​الأزمة​ لمواجهة فيروس كورونا، إلى أن ​الولايات المتحدة​ "تسعى لتحويل 75 مليون برميل من ​النفط​ للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي"، مشيراً إلى أنه "لدي لقاء مع حاكم ​نيويورك​ في ​البيت الأبيض​ غدا الثلاثاء"، آملا أن "يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة اقتصادية إضافية".