ترامب: نسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "على الأميركيين الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي" للحد من انتشار فيروس كورونا، معلناً أن "هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد الفيروس" مشدداً على أننا مستمرون في الضغط على الكونغرس لتوفير الدعم المالي للشركات الصغيرة.
وأشار في حديث تلفزيوني ضمن خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، إلى أن الولايات المتحدة "تسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي"، مشيراً إلى أنه "لدي لقاء مع حاكم نيويورك في البيت الأبيض غدا الثلاثاء"، آملا أن "يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة اقتصادية إضافية".
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