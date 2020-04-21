المكسيك والولايات المتحدة تمددان القيود المفروضة على السفر

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مكسيكو: اتفقت الحكومتان الأميركية والمكسيكية على تمديد حظر الرحلات البرية "غير الضرورية" بين البلدين لمدة 30 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وزير الخارجية المكسيكي الاثنين.

وأعلن عن هذا الإجراء يوم 20 آذار/مارس لفترة أولية تمتد 30 يوما، وتزامن مع إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وأشارت واشنطن حينها إلى أن المنع لا يشمل "التجارة القانونية".

وقال وزير الخارجية المكسيكي على تويتر إن "القيود ستتواصل وفق نفس الشروط المطبقة منذ 21 آذار/مارس".

وسجلت المكسيك حتى الآن 8261 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها 686 وفاة، في حين تمثل الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم بـ759786 إصابة و40683 وفاة.