شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر البيان الاحصائى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر البيان الاحصائى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 والمعروض على مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يلقى وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة، غدا الثلاثاء، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021.

ويعقد مكتب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعا غدا الثلاثاء لوضع جدول اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى ضوء البيان المالى الذى سيلقيه وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.

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وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، المهندس ياسر عمر، إلى أن فلسفة مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ستختلف تلك المرة عن كل مرة، قائلا: "أمر مؤكد أن الإيرادات لن يتم تحصيلها بالكامل، وبالتالى ستلجأ اللجنة إلى الحد من بعض المصروفات"، موضحا أنه لا يوجد بديل عن ترشيد النفقات العامة فى هذه الموازنة، مضيفا: "البديل هو الاقتراض ولن يكون ذلك مُتاح بسهولة، خاصة فى ظل توجهات الدولة للحد من الاقتراض".