شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: رئيس الحزب هو المتحدث الرسمى الوحيد طبقا للائحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن اللائحة الداخلية للحزب حددت مسئولية التحدث باسم الوفد، ونصت صراحة في المادة 23 أن رئيس الحزب "هو المتحدث الرسمي باسم الحزب وله أن يفوض من ينوب عنه في ذلك".

وأشار "أبو شقة"، في بيان رسمي للحزب، إلى أنه لم يفوض في الوقت الحالي من يتحدث باسم الحزب بالنيابة عنه، مناشدًا وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية الإحاطة بذلك.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وجه التحية باسمه وباسم جموع الوفديين إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وكافة رجال الشرطة، لدورهم الكبير وما يقدمونه من جهود تفوق الخيال لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد، والتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، في إطار المنظومة التي تبذلها القيادة السياسية لتوفير أكبر مظلة تأمينية للحفاظ على حياة وصحة المواطنين.

وقدّم رئيس الوفد التحية للمحافظين الذين تواجدوا بأنفسهم في الشارع المصري لتنفيذ التوجيهات اللازمة لتأمين المواطنين. كما وجّه التحية للشعب المصري بما لديه من حس ووعي وطني، حيث التزم الجميع بالإجراءات التي أصدرتها السلطة التنفيذية حفاظًا على أرواح وصحة المواطنين، وهو ما يؤكد أننا أمام دولة متماسكة ومترابطة حكومة وشعبًا.