شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف لمشروع قانون مواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

وذكر تقرير الللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى الآتى:

1-معالجة الآثار الوقتية والطارئة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وما أدى إليه من وقف جزئى أو كامل لبعض أوجه النشاط أو تقييد حركة المواطنين أو الحظر الكلى أو الجزئى لدواعى صحية.

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2-تقديم تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل في تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة.

3-السماح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.

4-إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء في توفير سيولة نقدية تحتاجها وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل إستهلاك المياه او الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.