اليوبي: نسبة الوفيات بفيروس “كوفيد-19” تراجعت إلى 4.7%

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، إن عدد الوفيات من بين جميع الحالات المؤكدة بفيروس “كوفيد-19” انخفض إلى 4.7 في المائة.
وأضاف اليوبي، أن انخفاض نسبة الوفيات راجع إلى لاكتشاف الحالات المصابة مبكرا وفي حالة صحية جيدة، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة المتعافون إلى 11.5 في المئة.
وأشار إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل، حالتي وفاة، ليكون مجموع الوفيات 143 حالة.
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