حفلة رونالدو في عز الحجر الصحي تثير ضجة في البرتغال

خلقت الحفلة الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البرتغال ضجة كبيرة بحكم أنها تزامنت مع أيام فرض الحجر الصحي.
وتطرقت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، إلى حفلة رونالدو الأخيرة بمناسبة عيد ميلاد قريبته أليسيا، والتي حضرها أزيد من 18 شخصا، بينهم والدة “الدون” دولوريس أبيرو.
وشدد المصدر ذاته على كون قريبة رونالدو نشرت تدوينة بخصوص حفلة عيد ميلادها قائلة “حينما تقضي الحجر الصحي رفقة العائلة يمكن الاحتفال بعيد الميلاد بطريقة جيدة”.
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