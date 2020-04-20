اليوبي: تم رصد بؤر جديدة لكورونا في وحدات صناعية…تهم 4 مدن- التفاصيل

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد في وحدات صناعية، في عدد من المدن المغربية.

وأضاف اليوبي، خلال التصريح الصحافي اليوم أنه تم تسجيل بؤرة جديدة في الدار البيضاء، رصد فيها 131 حالة، فضلا عن رصد بؤرتان مؤكدتان في مدينة طنجة، سجلت بكل واحدة منها 15 حالة و31 حالة مؤكدة، ليكون مجموع كل واحدة منهما على التوالي 55 حالة و 42 حالة مؤكدة بالفيروس.

أيضا، وحسب اليوبي، فقد تم تسجيل بؤرة في مدينة العرائش، حيث تم رصد في البؤرة المذكورة 13 حالة إضافية، ليصل المجموع 48 حالة، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد بؤرة على نطاق أضيق في مدينة وجدة، حيث سجلت بها 6 الحالات مؤكدة بفيروس كورونا.

وأعلن اليوبي، إصابة 191 حالة بفيروس كورونا المتسجد منذ السادسة مساء من يوم أمس الأحد إلى السادسة مساء من اليوم الاثنين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3046 حالة في الاجمالي واستبعاد أكثر من 13340 حالة.