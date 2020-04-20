وفاة مقدسية من سلوان متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت، مساء اليوم الإثنين، نفوز الجولاني (57 عاما) من حي رأس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقال عضو لجنة طوارئ سلوان، منير الغول، إن الجولاني توفيت في مستشفى" هداسا عين كارم"، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى أنها تعاني أيضا من أمراض مزمنة أخرى.
وبوفاة المواطنة جولاني، يرتفع عدد الوفيات في فلسطين بفيروس كورونا إلى أربع وفيات، في حين وصل عدد الإصابات إلى 329 (في الضفة وغزة بما لا يشمل القدس المحتلة)، إثر تسجيل 5 إصابات جديدة صباح الإثنين.
ومن بين مجمل الإصابات، 15 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.
وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي طواقم وزارة الصحة الفلسطينية من العمل في القدس، غير أن الأرقام التقديرية تفيد بإصابة 120 مقدسيًا على الأقل بكورونا.
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