فرنسا تسجل وفاة 20265 شخصا منذ بداية انتشار كورونا

الإثنين 20 أبريل 2020

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا 20 ألفا بعد تسجيل 547 وفاة جديدة منذ الأحد.



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وأكد مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون، تواصل التراجع البطيء لعدد المرضى في أقسام العناية المركزة، مضيفا "هذه الليلة تجاوز بلدنا عتبة رمزية ومؤلمة بشكل خاص".

وفي الإجمال، توفي 20265 شخصا منذ بداية الوباء مطلع مارس/آذار، منهم 12513 في المستشفيات و7752 في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى.