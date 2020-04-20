وزير الصحة الأردنى: لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة

الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أكد الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، أنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا أنه تم تشخيص 8 إصابات لسائقي شاحنات على الحدود دخلوا الأردن وثبت إصابتهم بفيروس كورونا 3 منهم أردنيين و 5 أجانب.

وأضافت وزارة الصحة الأردنية عبر حسابها موقع تويتر، تصريحات وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر:" 425 مجموع عدد الحالات منذ بدء الوباء في المملكة، و 6 حالات شفاء غادرت المستشفيات في الأردن.