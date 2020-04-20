الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة شرق مصراتة

الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

قال مصدر عسكري ليبي إن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي في محاور شرق مصراتة أسقطت، مساء اليوم الإثنين، طائرة تركية مسيرة.

Advertisements

وذكر النقيب سلطان العبيدي، من وحدة الدفاع الجوي بمحاور شرق مصراتة، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي رصدت خروج الطائرة منذ لحظة إقلاعها من مدينة مصراتة عبر عملية رصد إلكترونية.

وأشار العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى "أن الطائرة التركية تم إسقاطها قبل أن تستهدف أي تمركز تابع للجيش الليبي في محور الهيشة، الذي تتواجد فيه قوات الجيش المتجهة إلى الغرب من مدينة سرت".

وأضاف أن "وحدات الجيش بمحاور طرابلس لا تزال تتعامل مع عناصر الميليشيات التي تراجعت بعد محاولة الهجوم على ترهونة؛ وذلك في محاور القربوللي ومسلاته شرق وشمال ترهونة". موضحا أن "محاور طرابلس شهدت مطاردة للعناصر التي حاولت الهجوم على ترهونة من جهة الغرب وتعاملت معها بالمدفعية الموجهة".

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد نشرت مشاهد من استهداف مراصد العناصر التابعة للميليشيات في وادي الربيع وعين زارة من قبل مدفعية الهاون للكتيبة 128 مجحفل التابعة للجيش الليبي.