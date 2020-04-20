الجيش الليبي يقصف بؤرة إرهابية جنوب طرابلس

الإثنين 20 أبريل 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي، الإثنين، استهداف تجمعت لإرهابيي مجلس شورى درنة الليبية بعدد من القذائف في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.



و قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن سرية الهاون نجحت في استهداف تجمع للمليشيات نتج عنه مقتل 6 عناصر متطرفة تابعة لمجلسي شورى بنغازي ودرنة الإرهابيين وإصابة عدد آخر".

و من جانبه، قال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا، إن وحدات الجيش الليبي وجهت ضربات مباشرة لنقطة ارتكاز وتجمع للمليشيات والمرتزقة أسفر عنه سقوط عدد من الإرهابيين.

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وأضاف الصابر، وفقا لـ"العين الإخبارية" أن مفرزة المدفعية بالجيش الليبي حققت أهدافها في الأيام القليلة الماضية، حيث أجبرت المليشيات على التراجع من أغلب مراصدها نتيجة الاستهداف الدقيق.

و كان القيادي بمجلس شورى ثوار بنغازي التابع لتنظيم القاعدة والموجود ضمن صفوف المليشيات زياد بلعم، أصيب في قصف لمدفعية الجيش الليبي على تمركزات الوفاق بمحور عين زارة، الشهر الماضي.

ويعد زياد بلعم أحد أخطر المتشددين الليبيين المطلوبين، حيث قاد كتيبة عمر المختار، ثم انضم بعد ذلك إلى فرع تنظيم القاعدة في ليبيا المسمى أنصار الشريعة.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت اليوم من إسقاط طائرة معادية في الغرب الليبي، مشيراً إلى أن: "الدفاعات الليبية أسقطت 12 طائرة مسيرة تركية خلال الـ72 الماضية.