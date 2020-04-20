عمليات بغداد تنفي وجود عملية انتحارية في الطارمية

نفت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، وجود عملية انتحارية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها "تنفي الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عملية ارهابية نفذها انتحاري في الطارمية شمالي العاصمة".
وأكدت أن "هذا الخبر عار عن الصحة"، مهيبة بوسائل الاعلام والمدونين "توخي الدقة واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية".
وأكدت أن "هذا الخبر عار عن الصحة"، مهيبة بوسائل الاعلام والمدونين "توخي الدقة واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية".
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