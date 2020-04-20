سفارة العراق باوكرانيا ترد: اعادة الجالية العراقية لا يرتبط بوزارة الخارجية

ردت السفارة العراقية في اوكرانيا، الاثنين، على اتهامها باهانة العراقيين هناك وعدم فتح ابوابها امام المراجعين، فيما اشارت الى ان اعادة الجالية العراقية لا يرتبط بوزارة الخارجية العراقية.
وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تتعامل بمهنية وحيادية مع جميع ابناء الجالية العراقية في اوكرانيا"، مبينة ان "موضوع تسيير رحلات جوية من اوكرانيا الى العراق لاعادة الجالية العراقية لا يرتبط من قريب او بعيد بوزارة الخارجية العراقية و كذلك لا يرتبط بالسفارة ذاتها".
واضافت ان "ما تم نشره بان السفارة العراقية لا تساعد العراقيين في اوكرانيا من اجل إعادتهم الى العراق هو محض افتراء وتشويه وخلط للأوراق"، مشيرة الى ان "أبواب السفارة مفتوحة رغم الحظر الصحي المفروض في اوكرانيا".
واكدت ان "السفارة لم ولن تمنع اي طائرة عراقية من الهبوط او الإقلاع في الأراضي الاوكرانية"، موضحة ان "خلية الأزمة في بغداد والسلطات العراقية هي المعنية بتحديد كيف ومتى تعيد عمل لحركة الخطوط الجوية العراقية".
ودعت "الجميع الى التمحيص والتدقيق في نقل المعلومات والابتعاد عن اتهام الناس بلا دليل ملموس"، مؤكدة ان "هبوط الطائرات في مطارات اوكرانيا يخضع للسلطات الاوكرانية وليس الى السفارة العراقية".
ولفتت الى ان "الجهات الاوكرانية لا تمنح التصاريح الجوية في هذه الأيام الا على نطاق ضيق جدا بسبب جائحة كورونا".
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