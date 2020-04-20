الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

افادت وسائل اعلامية سورية، الاثنين، ان الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وأسقطت عددا من الأهداف المعادية". وأضافت أن "طائرات استهدفت إحدى النقاط العسكرية بمحيط تدمر بريف حمص الشرقي".

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