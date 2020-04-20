تحذيرات من مخالفة التعليمات خلال رفع الحظر جزئيا ببغداد

حذرت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، من مخالفة التعليمات خلال رفع الحظر جزئيا بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نهيب بمواطني العاصمة كافة ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي من ضمنها فتح حظر التجوال الوقائي من الساعة السادسة صباحاً ولغاية السابعة مساءً، اعتبارا من يوم غد ٢١ من نيسان".

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وشددت "على الوقاية والالتزام بالتعليمات وعدم التفريط بالجهود التي بذلتها جميع الجهات من أجل سلامة المواطنين"، مجددة شكرها الى "جميع الملتزمين".

ودعت "الأهالي إلى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون في حال مخالفة التعليمات".