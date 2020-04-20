مقتل مدني بهجوم مسلح وسط البصرة

أفاد مصدر امني، الاثنين، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح وسط البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، مساء اليوم، تجاه مدني في منطقة دور نواب الضباط وسط البصرة، ما اسفر عن مقتله في الحال".
واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل جثة القتيل لدائرة الطب العدلي".
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