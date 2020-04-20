توضيح بشأن مراجعة مواقع التسجيل تزامنا مع الرفع الجزئي لحظر التجوال

اصدرت مديرية المرور العامة، الاثنين، توضيحا بشأن مراجعة مواقع التسجيل تزامنا مع الرفع الجزئي لحظر التجوال.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تساؤلات كثيرة وردت حول استقبال مواقع التسجيل للمواطنين تزامنا مع الرفع الجزئي لحظر التجوال ونود ان نوضح ان المواقع ستبقى مغلقة كما كانت قبل الحظر".
واضافت ان "فتحها قد ينتج عن مخاطر كبيرة على صحة المواطنين وانتشار العدوى"، لافتة الى ان "المديرية تعمل حسب التوجيهات التي تصدر عن خلية الأزمة".
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